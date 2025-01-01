Anna und die Liebe
Folge 89: Episode 89
24 Min.Ab 12
Anna und Enrique erfahren, dass Tom eine Lösung für das Haokan-Problem gefunden hat. Enrique und seine charmante Art verstärken Annas gute Laune. Sie lässt sich darauf ein, heimlich noch einmal mit ihm an der Werbekampagne für Haokan zu arbeiten. Als Tom sich seine Rettungsaktion von Bruno absegnen lassen will, stellt dieser sich jedoch plötzlich quer ...
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
