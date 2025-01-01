Anna und die Liebe
Folge 91: Episode 91
24 Min.Ab 12
Anna weiß nun, dass Tom sie mehr mag als er zugeben will. Auch wenn er versucht, seine überraschend offenbarten Gefühle zu überspielen, haben sich die beiden über dieses Erlebnis doch angenähert. Anna spricht jetzt sogar den Verdacht an, dass irgendjemand in der Firma gegen sie intrigiert. Sowohl Tom als auch Anna wissen, dass es sich eigentlich nur um Carla handeln kann.
Genre:Soap, Drama, Romanze
Produktion:DE, 2008
