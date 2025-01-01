Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 96

SAT.1Staffel 4Folge 96
Episode 96

Episode 96

Anna und die Liebe

Folge 96: Episode 96

24 Min.Ab 12

Anna und Enrique versuchen zu beweisen, dass Frau Kreis von Haokan mit Carla unter einer Decke steckt. Sie finden einen Hinweis, mit dem sie diese unter Druck setzen können. Jetzt müssen sie Frau Kreis nur noch von einem erneuten Treffen überzeugen, und mit Katjas Hilfe gelingt das auch. Kreis scheint zunächst einzulenken und ist offenbar sogar bereit, die Wahrheit zu sagen ...

