Anna und die Liebe

Episode 98

SAT.1Staffel 4Folge 98
Folge 98: Episode 98

24 Min.Ab 12

Anna hat sich dazu hinreißen lassen, sich als Verursacherin von Carlas Allergie zu bekennen - ein schöner kleiner Triumph. Aber ziemlich schnell bekommt sie kalte Füße. Ihr wird klar, dass sie damit einmal mehr ihren Job und ihre gesamte Existenz aufs Spiel gesetzt hat. Doch ganz plötzlich wendet sich das Blatt zu ihren Gunsten ...

