Anna und die Liebe

Episode 99

SAT.1Staffel 4Folge 99
Folge 99: Episode 99

23 Min.Ab 12

Anna muss an Carlas Stelle in eine Talkshow, um über die Haokan Kollektion zu sprechen. Sie ist sehr aufgeregt und bereitet sich mit Nataschas Hilfe auf ihren Auftritt vor. Doch das Interview läuft nicht wie geplant, denn der Talkmaster entlockt Anna auf perfide Weise etwas über eine der dunkelsten Stunden ihres Lebens: Den Moment, als sie kurz davor war, Selbstmord zu begehen.

