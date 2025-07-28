Vergebene Liebesmüh: Jaguar XJSJetzt kostenlos streamen
Ant Anstead: Born Mechanic
Folge vom 28.07.2025: Vergebene Liebesmüh: Jaguar XJS
44 Min.Folge vom 28.07.2025
Ein Sammler bietet einen Jaguar XJS zum Verkauf an. Das Sportmodell kam 1975 auf den Markt. Es war beim Adel genauso beliebt wie bei den Rockstars. Ein Fahrzeug zum Ausschlachten wäre im Preis mit inbegriffen. Das klingt nach einem perfekten Scheunenfund. Doch das Projekt wird kein Selbstläufer, denn das besagte Vehikel hat stolze 270 000 Kilometer auf dem Buckel. Und die ganze Wahrheit kommt oft erst in der Werkstatt ans Licht. Der Profi-Mechaniker muss eine Wartungsliste abarbeiten. Entpuppt sich die Raubkatze auf Rädern als Volltreffer oder Niete?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Auto, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.