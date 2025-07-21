Oben und unten ohne: VW-CamperJetzt kostenlos streamen
Ant Anstead: Born Mechanic
Folge vom 21.07.2025: Oben und unten ohne: VW-Camper
44 Min.Folge vom 21.07.2025
Die Reparaturen am Dach des alten Bauernhauses sollen stolze 12 000 Pfund kosten. Deshalb muss Ant weiter Geld verdienen. Ein VW-Campingbus kommt da gerade recht. Denn das Vehikel ist seit Jahrzehnten ein Dauerbrenner und kommt nie aus der Mode. Man findet außerdem jede Menge Ersatzteile. Ant will die Karosserie absenken. Denn je cooler der Volkswagen aussieht, desto höher fällt am Ende der Gewinn aus. Bei diesem Fahrzeug sind der Look und die Ausstattung entscheidend. Trifft der Profi-Mechaniker mit seinen Ideen den Geschmack potenzieller Abnehmer?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Heimwerken, Auto, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.