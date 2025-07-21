Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ant Anstead: Born Mechanic

Alte Liebe rostet: Dolomite Sprint

DMAXFolge vom 21.07.2025
Alte Liebe rostet: Dolomite Sprint

Alte Liebe rostet: Dolomite SprintJetzt kostenlos streamen

Ant Anstead: Born Mechanic

Folge vom 21.07.2025: Alte Liebe rostet: Dolomite Sprint

45 Min.Folge vom 21.07.2025

Während sein bester Kumpel Darren in der Scheune die Werkstatt einrichtet, schaut sich Ant Anstead nach maroden Autos um, mit denen er Profite einfahren kann. Der erste Kandidat ist ein britischer Klassiker mit Zwei-Liter-Motor. Der Triumph Dolomite Sprint kam Anfang der Siebzigerjahre auf den Markt und wurde als Mischung aus Familienkutsche und Sportwagen beworben. Er konkurrierte mit dem BMW 2002. Ant müsste Zeit und Geld in das Fahrzeug investieren. Aber wenn der Eigentümer beim Preis mit sich handeln ließe, könnte sich der Aufwand am Ende auszahlen.

Alle verfügbaren Folgen