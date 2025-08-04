Konserviert in ewiger Schönheit: AlfasudJetzt kostenlos streamen
Ant Anstead: Born Mechanic
Folge vom 04.08.2025: Konserviert in ewiger Schönheit: Alfasud
44 Min.Folge vom 04.08.2025
Der Alfasud wurde im süditalienischen Werk Pomigliano d’Arco produziert. Das Fahrzeug kommt mit einer schnittigen Silhouette und einem wassergekühlten Boxer-Motor daher. Gut erhaltene Exemplare findet man heutzutage nur noch selten, deshalb rechnet Ant Anstead beim Check-up mit sehr viel Rost. Doch zu seiner großen Überraschung gibt es in dieser Hinsicht wenig Anlass zur Klage. Trotzdem geht Ant mit dem Kauf des Wagens ein Risiko ein. Denn das Vehikel wurde 30 Jahre lang nicht bewegt. Erweckt der Profi-Mechaniker den Alfa aus dem Dornröschenschlaf?
