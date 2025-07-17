Anwälte im Einsatz
Folge 7: Loser mit Herz
45 Min.Ab 12
Schock in der Morgenstunde für den 38-jährigen Lutz Dirkes: Als der Familienvater von der Nachtschicht kommt, liegt ein junger Mann neben seiner Frau im Ehebett. Die Situation scheint eindeutig. Doch Lutz' Frau schwört, dass sie ihren Partner nicht betrogen hat. Aber was macht dann der Fremde im Schlafzimmer?!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1