SAT.1Staffel 1Folge 14
Folge 14: Am Pranger

46 Min.Ab 12

Dozent Daniel Biehrmanns heile Welt bricht zusammen, als die attraktive Studentin Gina Weiser ihn wegen Vergewaltigung anzeigt. Obwohl seine Schuld nicht bewiesen ist, verliert er seinen Job und schließlich auch seine Familie. Einzig sein Anwalt und ein Privatdetektiv stehen ihm bei. Reicht das?

SAT.1
