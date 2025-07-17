Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 17
45 Min.Ab 12

Anne Salm freut sich riesig: Ihr Mann hat fast eine Million Euro im Lotto gewonnen! Doch ihre Freude ist nur von kurzer Dauer. Denn der Familienvater spielt völlig verrückt und schmeißt das Geld mit vollen Händen zum Fenster raus. Anne verzweifelt an dem verschwenderischen Lottokönig. Kann sie den Ruin der Familie verhindern, oder muß erst Anwalt Pinkerneil eingreifen?

