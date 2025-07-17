Anwälte im Einsatz
Folge 11: Wie du mir, so ich dir
45 Min.Ab 12
Arzthelferin Gabi leidet schon seit Jahren unter ihrem Mann Jörg, der sie lieblos behandelt und regelmäßig betrügt. Als er die Diagnose bekommt, dass er nicht mehr lange zu leben hat, weiß nur Gabi, dass das Labor seine Blutprobe verwechselt hat. Doch aus Rache lässt sie ihn in dem Glauben, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt - mit fatalen Folgen.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1