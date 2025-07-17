Anwälte im Einsatz
Folge 26: Genug ist genug
45 Min.Ab 12
Lehrer Eddy Fritsch fristet ein Leben als Duckmaus. Zu Hause steht er unter dem Pantoffel seiner Frau und Schikanen seiner Schüler gehören zur Tagesordnung. Als jedoch eine Telefongesellschaft beginnt, Eddys mangelndes Durchsetzungsvermögen schamlos auszunutzen, brennen bei dem Pädagogen alle Sicherungen durch! Kann Anwalt Goedings ihn retten?
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
