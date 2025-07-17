Anwälte im Einsatz
Folge 28: Mutter undercover
45 Min.Ab 12
Daniela Birkenbusch bereut einen schrecklichen Fehler: Kurz nach der Geburt hat sie ihren Sohn zur Adoption freigegeben. Gemeinsam mit einem Privatdetektiv und Anwältin Nachtigall kann die Lehrerin den heute 16-jährigen Andi aufspüren und lässt sich an seine Schule versetzen. Sie verbringt immer mehr Zeit mit dem unwissenden Jungen, bis dieser sich in sie verliebt und das Unheil seinen Lauf nimmt ...
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1