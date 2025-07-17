Anwälte im Einsatz
Folge 10: Russisch Roulette
46 Min.Ab 12
Hannah Klaaßen ist geschockt: Einbrecher haben ihre Wohnung verwüstet und alle Wertgegenstände mitgenommen. Und die Unbekannten drohen: "Wir kommen wieder!" Voller Angst um ihre Familie will die Mutter sofort die Polizei verständigen. Aber ihr Mann weigert sich energisch. Was hat er zu verbergen? Kann Anwalt Römer helfen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1