Anwälte im Einsatz
Folge 54: Reich und schön
45 Min.Ab 12
Gefangen zwischen Liebe und Knebelvertrag! Katja muss machtlos mit ansehen, wie sich ihre Teenagertochter in den Fängen einer unseriösen Partneragentur und in den Armen eines alten Mannes verrannt hat. Doch als sie Anwältin Catherina Hellbach einschaltet, entdeckt die Juristin ein fatales Geheimnis.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1