Anwälte im Einsatz

Vorsicht Operation

SAT.1Staffel 1Folge 55
Vorsicht Operation

Anwälte im Einsatz

Folge 55: Vorsicht Operation

45 Min.Ab 12

Alptraum Arztfehler! Als Fitnesstrainerin Linda Seidel nach einer Knieoperation aufwacht, stellt sie schockiert fest, dass das falsche Knie operiert wurde. Doch der Arzt streitet seinen Fehler ab. Mit zwei kaputten Knien ist Linda berufsunfähig und die gesamte Existenz ihrer Familie steht auf dem Spiel. Mit Hilfe ihrer Anwältin kämpft die junge Frau bis zuletzt um ihr Recht!

SAT.1
