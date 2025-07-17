Anwälte im Einsatz
Folge 57: Das verschenkte Haus
45 Min.Ab 12
Horst und Katrin Peters haben viel Geld in ihr Haus gesteckt, um dort einen schönen Lebensabend verbringen zu können. Doch mit der Ruhe ist es vorbei, als ihr erwachsener Sohn Dominik in einer Notlage samt Frau und Kindern zurück in sein Elternhaus zieht. Was nur als kurzfristiger Zustand gedacht war, wird zum Dauerzustand. Und nicht nur das: Dominik bittet seine Mutter, ihm das Haus zu schenken. Kann Anwalt Niklas Dittberner helfen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© SAT.1