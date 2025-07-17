Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

SAT.1Staffel 1Folge 63
Folge 63: Spätes Glück

45 Min.Ab 12

Seniorin Margot verliebt sich in den jungen wohlhabenden Ben. Ihr lieber Ehemann duldet zunächst tapfer den jungen Konkurrenten, wird jedoch bald abserviert. Die gemeinsame Tochter kann nicht zusehen, wie ihr Elternhaus zerbricht und schaltet Anwalt Forliano ein. Kann er das Unheil stoppen?

