DMAXFolge vom 03.11.2022
45 Min.Folge vom 03.11.2022Ab 12

Ralf Kalabis-Schick und Jochen Thome machen sich mit einer Ladung Chemikalien auf den Weg nach England. Nach dem Brexit müssen sich die „Asphalt Cowboys“ auf der Tour auf lange Wartezeiten einstellen. David Duitser legt unterdessen in Namibia auf der Wildtierfarm seines Kumpels Jörg eine Pause ein. Und Jens Lindner nimmt sein neues Arbeitsgerät in Empfang. Der Sachse hat den Lkw mitgeplant und designt. Aber die Umstellung auf einen anderen Hersteller bringt auch Herausforderungen mit sich. Der Nahverkehrs-Trucker muss sein Fahrzeug neu kennenlernen.

