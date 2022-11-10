Zum Inhalt springenBarrierefrei
DMAXFolge vom 10.11.2022
Folge vom 10.11.2022: Kaffee Illegal

45 Min.Folge vom 10.11.2022Ab 12

David Duitser hat an der Küste von Namibia eine Ladung Grillkohle abgeliefert. Jetzt hofft der „Asphalt Cowboy“ im Hafen von Walvis Bay auf eine Rückladung, denn eine Leerfahrt hätte finanzielle Verluste zur Folge. Ralf Kalabis-Schick und Jochen Thome bekommen unterdessen auf der britischen Insel die ganze Härte des Brexits zu spüren. Die hessischen Trucker stehen neun Stunden im Stau, bevor es durch den Eurotunnel in Richtung Heimat geht. Und Manuel Feigl hat die Spedition gewechselt. Er transportiert mit seinem Tieflader jetzt Betonteile durch NRW.

