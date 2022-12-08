Asphalt-Cowboys
Folge vom 08.12.2022: Topf und Deckel
45 Min.Folge vom 08.12.2022Ab 12
Nach acht Jahren geht es für Christian Schulze beruflich mal wieder nach Italien. Der „Asphalt Cowboy“ hatte den Fernverkehr aufgegeben, um mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können. Mit einer bunt gemischten Ladung überquert der „Emsländer“ die Alpen. Joe Flege macht sich unterdessen auf den Weg in den US-Bundesstaat Idaho. Unterwegs bleibt ein wenig Zeit für gelebte amerikanische Geschichte. Und Raphaela Jung hat ein Schicksalsschlag zum Lkw-Fahren gebracht. Die 37-jährige Trucker-Lady liefert mit ihrem Schwertransporter Mobilkräne aus.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
