Asphalt-Cowboys
Folge vom 17.11.2022: Kein Wikinger
45 Min.Folge vom 17.11.2022Ab 12
David Duitser hat in Namibia sein Glück gefunden. Der 53-jährige Auswanderer muss dort noch eine Tour fahren, bevor er sich auf den Rückweg zu seiner Familie in die Landeshauptstadt Windhoek macht. Aber ein winziger Nagel stellt den Zeitplan des „Asphalt Cowboys“ auf den Kopf. Manuel Feigl steuert derweil mit seinem Lastkraftwagen in Nordrhein-Westfalen Baustellen an. Und Melanie Kebinger hat sich als alleinerziehende Mutter von der Angestellten zur selbstständigen Unternehmerin hochgearbeitet. Ihr rot-schwarzer Truck ist in ganz Bayern bekannt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.