Folge vom 08.10.2025: ATV Die Reportage - Lover, Stalker, Scammer Teil 2
47 Min. Ab 12
Ein Hochstapler treibt seit Jahren sein Unwesen in Wiens Elite. Margreth, eines seiner Opfer, enthüllt dessen Machenschaften und gibt die Identität des Mannes der Öffentlichkeit preis. Bald melden sich weitere Betroffene zu Wort: Klaus und Anwältin Katharina Braun berichten von ihren Erfahrungen mit dem Betrüger, der besonders Frauen ins Visier nimmt. Fünf Mal wurde der Mann bereits verurteilt, seine Strafe hat er wegen angeblicher Haftunfähigkeit bis heute nicht absitzen müssen.
