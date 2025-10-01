ATV Die Reportage - Lover, Stalker, Scammer Teil 1Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 01.10.2025: ATV Die Reportage - Lover, Stalker, Scammer Teil 1
52 Min.
Ab 12
"ATV - Die Reportage" beleuchtet die dunkle Seite der Liebe: Stalking und Liebesbetrug. Andrea und Judith teilen ihre erschütternden Erfahrungen als Stalking-Opfer, während die Anwältin Sonja Aziz die Gefährlichkeit der Täter betont. Auch Scamming wird thematisiert: Agustinas Geschichte zeigt, wie Liebesbetrüger arglose Menschen um ihr Erspartes bringen.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
