Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Lover, Stalker, Scammer Teil 1

ATVFolge vom 01.10.2025
ATV Die Reportage - Lover, Stalker, Scammer Teil 1

ATV Die Reportage - Lover, Stalker, Scammer Teil 1Jetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 01.10.2025: ATV Die Reportage - Lover, Stalker, Scammer Teil 1

52 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 12

"ATV - Die Reportage" beleuchtet die dunkle Seite der Liebe: Stalking und Liebesbetrug. Andrea und Judith teilen ihre erschütternden Erfahrungen als Stalking-Opfer, während die Anwältin Sonja Aziz die Gefährlichkeit der Täter betont. Auch Scamming wird thematisiert: Agustinas Geschichte zeigt, wie Liebesbetrüger arglose Menschen um ihr Erspartes bringen.

Alle verfügbaren Folgen