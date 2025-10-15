Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Gefährliche Nacht

Folge vom 15.10.2025
49 Min. Ab 12

Die Nacht birgt Gefahren: Von Schlägereien vor Clubs bis zu Diebstählen in Taxis. Der Fall des Fußballprofis Guido Burgstaller rückt die Thematik in den Fokus. "ATV-Die Reportage" begleitet den Prozess und beleuchtet die Risiken des Nachtlebens. Außerdem teilt Jakob, Opfer einer grundlosen Attacke, seine Erfahrungen. Die Doku zeigt, wie schnell ein lustiger Abend zum Albtraum werden kann...

