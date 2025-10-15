ATV Die Reportage - Gefährliche NachtJetzt kostenlos streamen
Folge vom 15.10.2025: ATV Die Reportage - Gefährliche Nacht
49 Min.Folge vom 15.10.2025Ab 12
Die Nacht birgt Gefahren: Von Schlägereien vor Clubs bis zu Diebstählen in Taxis. Der Fall des Fußballprofis Guido Burgstaller rückt die Thematik in den Fokus. "ATV-Die Reportage" begleitet den Prozess und beleuchtet die Risiken des Nachtlebens. Außerdem teilt Jakob, Opfer einer grundlosen Attacke, seine Erfahrungen. Die Doku zeigt, wie schnell ein lustiger Abend zum Albtraum werden kann...
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
