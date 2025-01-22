ATV Die Reportage - Das Geschäft mit dem AbnehmenJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage - Das Geschäft mit dem Abnehmen
22.01.2025
Mehr als 3,7 Millionen Menschen sind in Österreich laut Statistik übergewichtig. Für Diäten und Produkte, die einen schnellen Gewichtsverlust versprechen, geben die Betroffenen mitunter tausende Euro aus. Die Diätbranche profitiert vom permanenten Scheitern. Auf Social Media regt sich gegen das mitunter fragwürdige Diät-Business aber zunehmend Widerstand. Die Reportage zeigt, was geht, was nicht und worauf man achten sollte.
