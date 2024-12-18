ATV Die Reportage - Weihnachtsramsch und WeihnachtsrauschJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 18.12.2024: ATV Die Reportage - Weihnachtsramsch und Weihnachtsrausch
52 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 6
Wenn der Glühwein fließt und der Ramsch schön glitzert, dann kommt Weihnachtsstimmung auf! Die Reportage zeigt, wie Österreich die Adventszeit zelebriert und begleitet Menschen, für die ein gelungenes Fest ohne Ramsch und Rausch nicht komplett wäre.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen