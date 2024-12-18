Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Weihnachtsramsch und Weihnachtsrausch

ATVFolge vom 18.12.2024
52 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 6

Wenn der Glühwein fließt und der Ramsch schön glitzert, dann kommt Weihnachtsstimmung auf! Die Reportage zeigt, wie Österreich die Adventszeit zelebriert und begleitet Menschen, für die ein gelungenes Fest ohne Ramsch und Rausch nicht komplett wäre.

