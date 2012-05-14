ATV Die Reportage - Klinikum GrazJetzt kostenlos streamen
Das Landeskrankenhaus Graz versorgt mit über 7000 Mitarbeitern Patienten in allen medizinischen Disziplinen. Um einen reibungslosen Alltag in der Klinik zu gewährleisten setzen sich neben der Ärzte- und Schwesternschaft auch Köche, Elektriker und Müllmänner ein. ATV Die Reportage wirft einen Blick hinter die Kulissen des Klinikbetriebes.
