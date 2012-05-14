Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Klinikum Graz

Folge vom 14.05.2012
Folge vom 14.05.2012: ATV Die Reportage - Klinikum Graz

49 Min.
Ab 6

Das Landeskrankenhaus Graz versorgt mit über 7000 Mitarbeitern Patienten in allen medizinischen Disziplinen. Um einen reibungslosen Alltag in der Klinik zu gewährleisten setzen sich neben der Ärzte- und Schwesternschaft auch Köche, Elektriker und Müllmänner ein. ATV Die Reportage wirft einen Blick hinter die Kulissen des Klinikbetriebes.

