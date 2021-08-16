Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Medizintourismus

Folge vom 16.08.2021
48 Min. Ab 12

Nur wenige Autostunden von Österreich entfernt, bieten Kliniken Operationen zum Schnäppchenpreis an. Meist sind es Schönheitsoperationen und Zahnbehandlungen, die sich Herr und Frau Österreicher hier für wenig Geld machen lassen. ATV Die Reportage hat die Medizintouristen zu den Behandlungen begleitet.

