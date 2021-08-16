ATV Die Reportage - MedizintourismusJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 16.08.2021: ATV Die Reportage - Medizintourismus
48 Min.Folge vom 16.08.2021Ab 12
Nur wenige Autostunden von Österreich entfernt, bieten Kliniken Operationen zum Schnäppchenpreis an. Meist sind es Schönheitsoperationen und Zahnbehandlungen, die sich Herr und Frau Österreicher hier für wenig Geld machen lassen. ATV Die Reportage hat die Medizintouristen zu den Behandlungen begleitet.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2005
