ATV Die Reportage - Letzte Chance Transplantation Teil 2Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 13.05.2013: ATV Die Reportage - Letzte Chance Transplantation Teil 2
49 Min.Folge vom 13.05.2013Ab 12
Nach schweren Unfällen oder Krankheit ist die Transplantation eines Organs oft die letzte Chance. Derzeit sind etwa 1.100 Patienten in Österreich zur Transplantation angemeldet. ATV Die Reportage hat Ärzte und Patienten im Kampf um´s Leben begleitet.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
12ANGST
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen