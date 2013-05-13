Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Letzte Chance Transplantation Teil 2

ATVFolge vom 13.05.2013
ATV Die Reportage - Letzte Chance Transplantation Teil 2

ATV Die Reportage - Letzte Chance Transplantation Teil 2Jetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 13.05.2013: ATV Die Reportage - Letzte Chance Transplantation Teil 2

49 Min.Folge vom 13.05.2013Ab 12

Nach schweren Unfällen oder Krankheit ist die Transplantation eines Organs oft die letzte Chance. Derzeit sind etwa 1.100 Patienten in Österreich zur Transplantation angemeldet. ATV Die Reportage hat Ärzte und Patienten im Kampf um´s Leben begleitet.

Alle verfügbaren Folgen