ATVFolge vom 25.03.2013
49 Min.Folge vom 25.03.2013Ab 6

Abgesehen vom Verkauf von Benzin gibt es auf Tankstellen aber zumeist auch Waschanlagen, Shops und kleine Kaffeestuben in den Tankstellen, die so zu einer zentralen Anlaufstelle für viele Menschen werden. ATV Die Reportage ist in diesen Mikrokosmos eingetaucht und zeigt das alltägliche Treiben auf der Tankstelle.

