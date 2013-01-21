ATV Die Reportage - PrivatkonkurseJetzt kostenlos streamen
In Österreich leben 511.000 Menschen unter der Armutsgrenze. In vielen dieser Haushalte reicht das Einkommen nicht um Grundkosten wie Wohnung und Lebensmittel abzudecken, sie stürzen in die Schuldenfalle. Jährlich wissen über 10.000 Österreicher keinen Ausweg mehr aus ihren Schulden. Allerdings meldet nur ein Bruchteil der Betroffenen Konkurs an. ATV Die Reportage beleuchtet die Hintergründe, spricht mit KSV und Schuldnerberatern und zeigt die Schicksale schwer verschuldeter Menschen.
