Folge vom 22.01.2008: ATV Die Reportage - Schönheits Operationen Teil 1
Schönheitsoperationen boomen. Laut Umfrage sind nur 24 % der Österreicher mit ihrem Aussehen zufrieden. Fast jeder zweite hat schon mit dem Gedanken an eine Schönheitsoperation gespielt. Ob Brustvergrößerung, Facelifting oder Fettabsaugung: Um unserem gesellschaftlichen Schönheitsideal zu entsprechen, legen sich Jahr für Jahr immer mehr Menschen auf den OP-Tisch. Und die Patienten werden immer jünger. Schon seit ihrem sechzehnten Lebensjahr ist die heute 21-jährige Katharina Zoubek aus Wien Döbling mit ihren Oberschenkeln unzufrieden. In der Ordination von Dr. Heinrich lässt sie sich den verhassten Reithosenspeck mittels moderner Mikrokanülentechnik absaugen. Dr. Heinrich sieht sich selbst als Bildhauer, der mit seinem Werkzeug, der Absaugspritze, seiner Patientin eine perfekte Figur modelliert. Katharina wird während der Operation in einen Dämmerzustand versetzt, aus dem sie das Absaugen ihrer verhassten Fettzellen live miterleben kann. Ihr Traum wäre es nach dem Eingriff wieder ungeniert ins Schwimmbad zu gehen und beim Shoppen in der Stadt wieder Jeans zu finden, die ihr auch passen. Eva Lutz aus Mattersburg arbeitet hauptberuflich in einem Sekretariat, träumt jedoch von der großen Modelkarriere. Mit der Unterstützung ihres Freundes lässt sie sich ihre Brust bei der renommierten Plastischen Chirurgin Dr. Dagmar Millesi vergrößern. Ein anschließendes Fotoshooting mit einem Aktfotografen soll ihren Traum vom glamourösen Pin-up-Girl in Erfüllung gehen lassen. Nachdem Bettina Horak aus Salzburg ihre drei Kinder abgestillt hat, ist ihr Busen total flach und eingefallen. Nun wünscht sie sich die Wiederherstellung ihrer Brust. Ihre Mutter ist anfangs dagegen, doch als sie den Hängebusen ihrer Tochter zu Gesicht bekommt, steht sie unterstützend hinter ihrer Tochter und begleitet sie zur schmerzhaften OP nach Wien. Auch die 41-jährige Gabi Grimm steht vor einer großen Entscheidung. Die ehemalige Stewardess hat sich durch die vielen Flüge und durch das ausgedehnte Sonnenbaden ihre Gesichtshaut ruiniert. Soll sie den großen Schritt wagen und sich einem Facelift unterziehen?