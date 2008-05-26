Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Vorbereitungen Fußball EM

Folge vom 26.05.2008
ATV Die Reportage - Vorbereitungen Fußball EM

ATV Die Reportage

Folge vom 26.05.2008: ATV Die Reportage - Vorbereitungen Fußball EM

48 Min.Folge vom 26.05.2008Ab 6

Österreich im EM-Fieber! Doch nicht nur Österreichs Kicker und Fans bereiten sich intensiv auf das Großereignis vor. Würstelstandbesitzer, Taxifahrer, Dixiklohersteller und Puffbesitzer rüsten ihre Unternehmen auf, um dem Ansturm der Fans aus dem Ausland gerecht zu werden. Die ATV Reportage zeigt Österreichs Kleinunternehmer im Vorbereitungsstress.

