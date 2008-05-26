ATV Die Reportage - Vorbereitungen Fußball EMJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 26.05.2008: ATV Die Reportage - Vorbereitungen Fußball EM
48 Min.Folge vom 26.05.2008Ab 6
Österreich im EM-Fieber! Doch nicht nur Österreichs Kicker und Fans bereiten sich intensiv auf das Großereignis vor. Würstelstandbesitzer, Taxifahrer, Dixiklohersteller und Puffbesitzer rüsten ihre Unternehmen auf, um dem Ansturm der Fans aus dem Ausland gerecht zu werden. Die ATV Reportage zeigt Österreichs Kleinunternehmer im Vorbereitungsstress.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen