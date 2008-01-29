ATV Die Reportage - Schönheits Operationen Teil 2Jetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 29.01.2008: ATV Die Reportage - Schönheits Operationen Teil 2
Folge vom 29.01.2008
Schönheits-Operationen liegen im Trend. Hunderte Österreicher legen sich jedes Jahr unters Messer, damit Busen, Beine und Bauch die perfekte Form bekommen. Viele Menschen tragen seit Jahren das Verlangen nach einem hübscheren Äußeren in sich. ATV Die Reportage nimmt das Geschäft mit der Schönheit unter die Lupe, begleitet Männer und Frauen die sich mittels Faceliftings verjüngen wollen und zeigt wie schmerzhaft der Weg zum Traumkörper manchmal sein kann.
Produktion:AT, 2005
