ATV Die Reportage - Polizei Vorbereitungen für EuropameisterschaftJetzt kostenlos streamen
ATV Die Reportage
Folge vom 26.05.2008: ATV Die Reportage - Polizei Vorbereitungen für Europameisterschaft
48 Min.Folge vom 26.05.2008Ab 6
Österreich im EM-Fieber! Die Polizei ist bei diesem Großereignis besonders gefordert. Wie bereitet sie sich auf den Ansturm der Fans und insbesondere Hooligans vor? Die ATV Reportage begleitet Fanbetreuer die Eskaltationen bei Spielen entgegenwirken sollen.
Alle verfügbaren Folgen
Produktion:AT, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen