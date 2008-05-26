Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage

ATV Die Reportage - Polizei Vorbereitungen für Europameisterschaft

ATVFolge vom 26.05.2008
ATV Die Reportage - Polizei Vorbereitungen für Europameisterschaft

ATV Die Reportage - Polizei Vorbereitungen für EuropameisterschaftJetzt kostenlos streamen

ATV Die Reportage

Folge vom 26.05.2008: ATV Die Reportage - Polizei Vorbereitungen für Europameisterschaft

48 Min.Ab 6

Österreich im EM-Fieber! Die Polizei ist bei diesem Großereignis besonders gefordert. Wie bereitet sie sich auf den Ansturm der Fans und insbesondere Hooligans vor? Die ATV Reportage begleitet Fanbetreuer die Eskaltationen bei Spielen entgegenwirken sollen.

