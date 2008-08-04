Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATV Die Reportage - Security

Immer mehr private Sicherheitsfirmen kommen in Österreich zum Einsatz. Zum Schutz von Firmen, Personen und Events werden trainierte und kampferfahrene Personen ausgebildet. Mit Schutzanzügen, Pfeffersprays und Einsatzhelmen üben die Security-Mitarbeiter den Ernstfall. ATV Die Reportage zeigt den harten Alltag im nicht immer ungefährlichen Leben der Securities.

