SAT.1Staffel 4Folge 11
44 Min.Ab 12

Bei einem mysteriösen Unfall stoßen die Polizisten nur auf ein leeres Fahrzeugwrack. Der Fall nimmt eine überraschende Wendung, als die Beamten später in einer Praxis auf den Verunglückten treffen - und er ist nicht allein. - Ein Jugendlicher randaliert in einem Copyshop. Die Beamten erfahren, dass sein Bruder sich hier einen gefälschten Ausweis besorgt hat und dann fast an einer Alkoholvergiftung starb. Wo ist der Fälscher?

SAT.1
