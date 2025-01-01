Auf Streife - Berlin
Folge 15: Borgen macht Sorgen
45 Min.Ab 12
Bei einem Streit in einem Gartencenter beschuldigt der Chef eine seiner Angestellten, dass sie das ihr geliehene Auto beschädigt habe. Dann wird in der Nähe ein weiterer verunglückter Wagen gefunden - was geht hier vor? - Ein ungewöhnlicher Notruf ereilt die Polizisten: Unbekanntes Flugobjekt in Seeufer-Nähe gesichtet! Vor Ort treffen die Beamten auf drei junge Leute, einer von ihnen ist bewusstlos und verletzt. Was hat ihn niedergeschlagen?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
12
