Auf Streife - Berlin

Rettungswagen verschwunden

SAT.1Staffel 4Folge 19
Rettungswagen verschwunden

Auf Streife - Berlin

Folge 19: Rettungswagen verschwunden

45 Min.Ab 12

Ein kleines Kind, das nach einer Verletzung verarztet wurde, wird samt Rettungswagen gestohlen. Die Polizisten verfolgen den Rettungswagen und finden ihn - doch wo ist das Kind? - Die Polizei wird wegen einer Schlägerei vor eine Disco gerufen, wo zwei Männer einen Betrunkenen verprügeln, der angeblich ihre weibliche Begleitung angemacht hat - doch so einfach ist die Geschichte nicht.

