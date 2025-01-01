Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Mann mit Mission

SAT.1Staffel 4Folge 18
Folge 18: Mann mit Mission

45 Min.Ab 12

Ein Mann ist an ein Fahrrad gekettet und erklärt, dass seine Frau gekidnappt wurde. Die Polizisten orten die Frau per Handy und erkennen, dass sie in großer Gefahr ist. - Die Beamten helfen einer jungen Frau, die kurz vor der Unterzeichnung des Mietvertrags vor die Tür gesetzt wurde. Sie ermitteln, dass die Vermieter offenbar sexuelle Gegenleistungen für einen Mietvertrag verlangen, doch das ist erst "die halbe Miete".

