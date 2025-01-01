Die Vergangenheit schlägt zurückJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 135: Die Vergangenheit schlägt zurück
44 Min.Ab 12
Jugendamts-Mitarbeiterin Vicky Holland will einem in Trennung lebenden Ehepaar helfen, eine Lösung für das gemeinsame Sorgerecht zu finden. Doch am Tag des Termins sind Vater und Sohn plötzlich verschwunden. - Eine Schaumattacke auf offener Straße dient einem perfiden Handtaschendiebstahl! Mit der Handtasche wurde der Frau ein Becher mit der letzten Sperma-Probe ihres Mannes gestohlen - Eine 18-Jährige wird schwerverletzt vor einem Mehrfamilienhaus aufgefunden.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1