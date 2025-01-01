Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Familienplanung auf der Straße (Teil 1)

SAT.1Staffel 4Folge 136
Familienplanung auf der Straße (Teil 1)

Folge 136: Familienplanung auf der Straße (Teil 1)

44 Min.Ab 12

Während seiner Runde im Viertel trifft Streetworker Hendrik Engel auf zwei ihm bekannte Punks. Mit Entsetzen sieht er, wie sie gerade einen Späti ausrauben. - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle wird der Fokus rasant auf ein anderes Thema gelegt: Eine Mutter fährt unkontrolliert einem radfahrenden Mann hinterher, der angeblich ihr Kind entführt hat! - Aus einem Garten sind Hilfeschreie eines Mannes zu hören. Die Beamten werden Zeugen, wie ein Lude sein Opfer drangsaliert.

