Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Nur die Harten kommen in den Garten

SAT.1Staffel 4Folge 25
Nur die Harten kommen in den Garten

Nur die Harten kommen in den GartenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 25: Nur die Harten kommen in den Garten

45 Min.Ab 12

In einem Kleingartenverein wurde ein Beet zerstört und die Vereins-Ersparnisse wurden geplündert. Eine Frau wird von allen Kleingärtnern verdächtigt. Dann tauchen sehr spezielle Fotos auf ... - Die Polizisten fahren Streife, als ihnen ein Mann auffällt, dem offenbar ein Kartoffelsack übergestülpt wurde, aus dem er sich nicht befreien kann ... - Eine Mutter sucht verzweifelt ihre ausgerissene Tochter und deren Punker-Freund auf einem alten Bahngelände.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen