SAT.1Staffel 4Folge 29
Folge 29: Papa Don't Preach

46 Min.Ab 12

Ein aufgebrachter Vater demoliert mit einem Golfschläger das Auto des neuen Freundes seiner Tochter, da er ihn für einen Kriminellen hält. Hat er den richtigen Riecher? - Die Beamten werden gerufen, weil ein junges Mädchen einen Passanten mit einem Taser angegriffen hat. Sie hat aus Angst vor ihrem Vater gehandelt, der aus der Haft entlassen wurde. Doch es ist nicht ihr Vater, vor dem sie Angst haben sollte ...

