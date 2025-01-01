Auf Streife - Berlin
Folge 3: Touristenpaar vermisst
44 Min.Ab 12
Die Polizisten sind auf Streife, als in der Nähe Lärm und Frauenschreie zu hören sind. Eine junge Frau stürzt auf sie zu und bittet um Hilfe, dann fällt ein Schuss. Die Beamten müssen schnell handeln. - Ein schwerer Arbeitsunfall auf einer Baustelle sorgt für einen Einsatz. Die Ehefrau des Verunglückten vermutet einen Mordanschlag auf ihren Mann, der kurz zuvor eine Tüte mit 15.000 Euro gefunden hatte.
Weitere Folgen in Staffel 4
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
