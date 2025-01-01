Auf Streife - Berlin
Folge 35: Mama geklaut
Eine Frau wurde mit ihrer Tochter auf dem Rückweg von ihrer Arbeit überfallen. Die Frau ist nun verschwunden, allerdings kann die Tochter ein Phantombild malen, auf dem die Beamten ein bekanntes Gang-Logo entdecken. - Der Hausmeister eines Mietshauses und zwei Müllmänner prügeln sich, weil diese sich weigern, den schädlichen Inhalt der Müllcontainer mitzunehmen. Bei der Überprüfung entdecken sie in einem der Container einen bewusstlosen Mann.
