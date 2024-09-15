Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 52vom 15.09.2024
45 Min.Folge vom 15.09.2024Ab 12

Ein Kind wurde Opfer einer mit Rasierklingen bestückten Bockwurst. Wer hat es auf die Kinder einer Tagesstätte abgesehen? - Ein Mädchen ist aus dem Fenster eines Ladens gesprungen. Die Beamten finden die Situation äußerst seltsam und vermuten, dass die Teenagerin vor etwas geflohen sein muss. Was ging in dem Laden vor? - Eine Frau wird angegriffen, als sie ihrem Sohn zu Hause die Wäsche vorbeibringen will. Der Angreifer ist der Mitbewohner, der sich von Teufeln verfolgt glaubt.

SAT.1
